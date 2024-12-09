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В 2025 году в Свердловской области вырастут тарифы на электроэнергию

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 декабря, УралПолит.Ru. С 1 июля 2025 году в регионе вырастут тарифы на электроэнергию. Таким прогнозом с журналистами поделились в Минэкономразвитии.

Так, в Свердловской области тарифы на электричество вырастут на 13%. В среднем по России они увеличатся на 12,6%. Самый низкий рост ожидается в Амурской области (+8,6%), Республике Алтай (+8,8%) и ХМАО (+9%). Самое высокое повышение должно произойти в Пермском крае (+21,1%), Кемеровской области (+19,8%) и Северной Осетии (+19,1%), пишет 66.ru.

УралПолитRu напоминает, что ранее стало известно, как в 2025 году вырастут тарифы ЖКХ в Свердловской области. Из постановления Правительства РФ следует, что коммунальные услуги в регионе станут дороже не более чем на 13%