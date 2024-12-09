Житель Самары принес в банк ведро с 28 тысячами десятикопеечных монет

В Самарской области подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя». В рамках нее жители региона принесли в банки более 766 тысяч монет на общую сумму 3,2 млн рублей. Больше всего отличился самарец, который пришел в банк с ведром, полным десятикопеечных монет. Об этом сообщили в отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.