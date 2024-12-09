Житель Самары принес в банк ведро с 28 тысячами десятикопеечных монет

В Самарской области подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя». В рамках нее жители региона принесли в банки более 766 тысяч монет на общую сумму 3,2 млн рублей. Больше всего отличился самарец, который пришел в банк с ведром, полным десятикопеечных монет. Об этом сообщили в отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.
Так, мужчина принес в банк шестилитровое ведро. Оно было доверху наполнено монетами. И все — по 10 копеек. Подсчет показал, что в ведре было больше 28 тысяч монет. Все их вернули в оборот.
Самым юным участником акции стал шестилетний мальчик. Он принес в банк копилку, в которой было 4 350 рублей. Свою мелочь ребенок обменял на банкноты. Деньги он решил потратить на подарок.
По данным банка, в монетную неделю жители Самарской области чаще всего приносили монеты номиналом 1 рубль и 10 рублей. Взамен им либо выдавали банкноты, либо зачисляли деньги на счет. В некоторых банках самарцы получали бонус в виде памятных монет.