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Боля: модернизация поможет освоить потенциал порта Джурджулешты

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Молдове следует использовать потенциал порта Джурджулешты, для чего необходимо провести его модернизацию и оптимизацию. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, который посетил портовый комплекс Джурджулешты.

Источник: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, в ходе беседы с администрацией порта обсуждались вопросы деятельности предприятия, проектов развития, а также текущие проблемы оптимизации и модернизации работы комплекса.

Боля подчеркнул, что порт Джурджулешты является важным логистическим узлом на юге Молдовы и должен использоваться в интересах граждан и бизнес-среды.

«В последние годы через государственный порт Джурджулешты прошел рекордный объем грузов: с 6,3 тысячи тонн зерна и 14 222 животных в 2020 году он вырос до 477,9 тысячи тонн зерна и 21 084 животных в 2024 году. Инвестируя в модернизацию инфраструктуры и оптимизацию операционных процессов, мы сможем в полной мере освоить потенциал порта и таким образом поддержать местную и региональную экономику».

подчеркнул министр.

В беседе с руководством порта обсуждалась важность открытия его для частного сектора и укрепления административного потенциала для подготовки к импортно-экспортному сезону следующего года, использовании портовой инфраструктуры для импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции. Также было указано на важность связи порта с железнодорожными путями, что позволит максимально использовать возможности железнодорожного и морского транспорта.

экономика