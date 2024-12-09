Боля: модернизация поможет освоить потенциал порта Джурджулешты

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, в ходе беседы с администрацией порта обсуждались вопросы деятельности предприятия, проектов развития, а также текущие проблемы оптимизации и модернизации работы комплекса.
Боля подчеркнул, что порт Джурджулешты является важным логистическим узлом на юге Молдовы и должен использоваться в интересах граждан и бизнес-среды.
«В последние годы через государственный порт Джурджулешты прошел рекордный объем грузов: с 6,3 тысячи тонн зерна и 14 222 животных в 2020 году он вырос до 477,9 тысячи тонн зерна и 21 084 животных в 2024 году. Инвестируя в модернизацию инфраструктуры и оптимизацию операционных процессов, мы сможем в полной мере освоить потенциал порта и таким образом поддержать местную и региональную экономику».
В беседе с руководством порта обсуждалась важность открытия его для частного сектора и укрепления административного потенциала для подготовки к импортно-экспортному сезону следующего года, использовании портовой инфраструктуры для импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции. Также было указано на важность связи порта с железнодорожными путями, что позволит максимально использовать возможности железнодорожного и морского транспорта.