Боля: модернизация поможет освоить потенциал порта Джурджулешты

«В последние годы через государственный порт Джурджулешты прошел рекордный объем грузов: с 6,3 тысячи тонн зерна и 14 222 животных в 2020 году он вырос до 477,9 тысячи тонн зерна и 21 084 животных в 2024 году. Инвестируя в модернизацию инфраструктуры и оптимизацию операционных процессов, мы сможем в полной мере освоить потенциал порта и таким образом поддержать местную и региональную экономику».