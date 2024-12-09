Поставщика алкогольной продукции обвинили в уголовном преследовании

Суть претензий РХТ довольно проста, и разобраться в деле суду тоже не составило никакого труда. Еще в 2016 году РХТ заключила с ЛТ договор на поставку импортной алкогольной продукции, а рассчитывалась авансом. В 2022 году, срок договора истек, и попросила вернуть переплату — ни мало, ни много, а более 105 млн рублей. Следует заметить, что все суммы отражались в платежных поручениях, актах сверок, соглашения о зачетах, премиях, товарных накладных за период с 2016-го по 2021 год и даже в бухгалтерском балансе, который подтверждался аудиторскими заключением, за пять лет работы нарастающим итогом.