Приморье потеряло почти 30% производства мяса из-за африканской чумы свиней

В этом году на 29% снизилось производство мяса в живом весе в Приморье по состоянию на 1 октября. Как сообщили «Новости VL.ru» со ссылкой на данные краевого министерства сельского хозяйства, такая ситуация связана с африканской чумой свиней (АЧС), из-за которой пришлось уничтожить значительную часть поголовья животных. К концу года цифра снижения немного сократится, но останется ощутимой — на уровне 18,8% от прошлогодних показателей.
По данным доклада о работе агропромышленного комплекса Приморья за 2024 год, к началу октября хозяйства всех категорий произвели 65,8 тысячи тонн мяса в живом весе. Это составляет 71% от уровня того же периода 2023 года. Основной причиной сокращения называют ликвидацию заражённого АЧС поголовья свиней в прошлом году.
Прогноз на конец года также представлен в докладе. Ожидается, что производство мяса вырастет до 88 тысяч тонн, что составит 81,2% от уровня 2023 года.
В 2023 году АЧС зафиксировали в нескольких населённых пунктах Приморья: в сёлах Борисовка и Кроуновка Уссурийского округа, дикой местности Пограничного района и на двух свинокомплексах в Михайловском районе. В октябре того же года из-за вспышек заболевания в Уссурийском округе временно запретили охоту.
В 2024 году ситуация с заболеваемостью продолжала оставаться сложной. С начала года случаи АЧС снова зарегистрировали на предприятиях «Русагро-Приморье» в Михайловском районе, а также в двух личных подсобных хозяйствах в Пограничном округе.
Кроме того, в докладе министерства отмечено, что Приморье столкнулось с другими потерями в агропромышленном секторе. В этом году погибло более 181 тысячи сельскохозяйственных птиц. Производство яиц также сократилось на несколько процентов по сравнению с прошлым годом. Причиной стала крупная авария, оставившая 16 августа весь край без электричества.