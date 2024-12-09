Приморье потеряло почти 30% производства мяса из-за африканской чумы свиней

В этом году на 29% снизилось производство мяса в живом весе в Приморье по состоянию на 1 октября. Как сообщили «Новости VL.ru» со ссылкой на данные краевого министерства сельского хозяйства, такая ситуация связана с африканской чумой свиней (АЧС), из-за которой пришлось уничтожить значительную часть поголовья животных. К концу года цифра снижения немного сократится, но останется ощутимой — на уровне 18,8% от прошлогодних показателей.