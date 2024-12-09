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Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий. Об этом рассказал руководитель предприятия ООО «Куратье» города Верхний Тагил Александр Власкин в ходе встречи с сотрудниками Генерального консульства Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

«Руководитель предприятия предоставил информацию о возможности формирования до 60 вакантных позиций, а также сообщил, что предлагаемая средняя зарплата будет составлять 50−100 тысяч рублей в зависимости от объема работы».

говорится в сообщении.

Речь шла о работе, проводимой в республике в сфере трудовой миграции, в том числе о действующих в каждом регионе «Моноцентрах» для привлечения рабочей силы за рубежом.

Чтобы повысить привлекательность рабочих мест и активизировать привлечение граждан Узбекистана, российской стороне рекомендовали четко указать рабочее время в трудовом договоре и внедрить механизмы социальной поддержки.

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