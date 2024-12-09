Компания из Свердловской области готова предложить узбекистанцам до 60 вакансий

«Руководитель предприятия предоставил информацию о возможности формирования до 60 вакантных позиций, а также сообщил, что предлагаемая средняя зарплата будет составлять 50−100 тысяч рублей в зависимости от объема работы».
Речь шла о работе, проводимой в республике в сфере трудовой миграции, в том числе о действующих в каждом регионе «Моноцентрах» для привлечения рабочей силы за рубежом.
Чтобы повысить привлекательность рабочих мест и активизировать привлечение граждан Узбекистана, российской стороне рекомендовали четко указать рабочее время в трудовом договоре и внедрить механизмы социальной поддержки.