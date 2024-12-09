В Омске стремительно растут темпы ввода жилья

По росту объема жилищного строительства этот город в Сибири занял первое место среди миллионников. «Серебро» — у Волгограда — на 28% больше, а на третьем Новосибирск, где на 12% больше в этом году введено нового жилья.
В ТОП-5 по количеству введенных новостроек попали Москва, Санкт-Петербург, а также Краснодар и Екатеринбург. Все же, по данным сервиса, в нынешнем году в городах-миллионниках России будет введено в эксплуатацию свыше 19,5 миллионов квадратных метров нового жилья, что сопоставимо с уровнем прошлого года.
Напомним, что в Омске ажиотажный спрос на недвижимость, который можно наблюдать еще некоторое время назад, постепенно угасает. Так средняя стоимость квартир составляет 8 миллионов рублей, а предложение на рынке новостроек за последние 4 месяца выросло на 39%.