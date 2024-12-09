В Омске стремительно растут темпы ввода жилья

В ТОП-5 по количеству введенных новостроек попали Москва, Санкт-Петербург, а также Краснодар и Екатеринбург. Все же, по данным сервиса, в нынешнем году в городах-миллионниках России будет введено в эксплуатацию свыше 19,5 миллионов квадратных метров нового жилья, что сопоставимо с уровнем прошлого года.