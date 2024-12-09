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В Омске стремительно растут темпы ввода жилья

ОМСК, 9 декабря, ФедералПресс. В Омске по итогам этого года введено 170 тысяч квадратных метров жилья, что на 73% больше, чем годом ранее. Об этом говорят данные B2B сервиса «Пульс продаж новостроек».

Источник: РИА "Новости"

По росту объема жилищного строительства этот город в Сибири занял первое место среди миллионников. «Серебро» — у Волгограда — на 28% больше, а на третьем Новосибирск, где на 12% больше в этом году введено нового жилья.

В ТОП-5 по количеству введенных новостроек попали Москва, Санкт-Петербург, а также Краснодар и Екатеринбург. Все же, по данным сервиса, в нынешнем году в городах-миллионниках России будет введено в эксплуатацию свыше 19,5 миллионов квадратных метров нового жилья, что сопоставимо с уровнем прошлого года.

Напомним, что в Омске ажиотажный спрос на недвижимость, который можно наблюдать еще некоторое время назад, постепенно угасает. Так средняя стоимость квартир составляет 8 миллионов рублей, а предложение на рынке новостроек за последние 4 месяца выросло на 39%.

недвижимость