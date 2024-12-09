Новая поликлиника на юге Волгограда построена на 87%, идет монтаж оборудования

В Красноармейском районе Волгограда уже на 87% готова строящаяся в 16-й больнице поликлиника. Сейчас идет внутренняя отделка коридоров и кабинетов. Также подрядчики монтируют и испытывают медицинское оборудование. Первых пациентов новая поликлиника примет уже в 2025 году.
По данным облстроя, сейчас в здании идет облицовка стен панелями и керамической плиткой, устройство пола. Рабочие устанавливают дверные блоки и вентиляционное оборудование. В поликлинику уже завезли часть закупленной медтехники, в том числе цифровые рентгены. Вокруг мостят плиткой пешеходные дорожки и асфальтируют проезды, делают освещение.
Строящаяся по губернаторской программе модернизации первичного звена и нацпроекту «Здравоохранение» поликлиника рассчитана на 1000 посещений в смену и будет обслуживать более 58 тысяч волгоградцев по двадцати направлениям. В новом здании будут инфекционное, хирургическое, терапевтическое и диагностические отделения. Также там разместят кабинеты доврачебной, неотложной и первичной медико-санитарной помощи. У этих отделений будут свои отдельные входы с пандусами.