Новая поликлиника на юге Волгограда построена на 87%, идет монтаж оборудования

Строящаяся по губернаторской программе модернизации первичного звена и нацпроекту «Здравоохранение» поликлиника рассчитана на 1000 посещений в смену и будет обслуживать более 58 тысяч волгоградцев по двадцати направлениям. В новом здании будут инфекционное, хирургическое, терапевтическое и диагностические отделения. Также там разместят кабинеты доврачебной, неотложной и первичной медико-санитарной помощи. У этих отделений будут свои отдельные входы с пандусами.