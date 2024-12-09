Незамеченный рекорд: Казахстан стал мировым лидером по продажам золота

С января по октябрь 2024 года объемы продажи золота по всему миру достигли 694 тонн. Это сопоставимо с показателями 2022 года.
«Хотя рост цен на золото, по-видимому, сдерживал некоторые покупки и подталкивал к тактическим продажам в последние месяцы, восстановление зарегистрированной активности в октябре сигнализирует о сохраняющемся интересе центральных банков к накоплению золота в своих резервных портфелях».
В III квартале 2024 года Казахстан стал мировым лидером по продажам золота (12,85 тонн). Другими лидерами по этому показателю стали Филиппины (4,5 тонн), Монголия (2,1 тонн), Иордания (1,29 тонн) и Сингапур (1,2 тонн).
Отметим, что в октябре 2024 года Национальный банк Казахстана приобрел на 4 тонны золота больше, чем продал. В предыдущие 5 месяцев золотые запасы страны сокращались за счет продажи. Однако уровень золотых запасов Казахстана на конец октября 2024 года все еще ниже, чем на начало года.
Другой центральноазиатский лидер Узбекистан вошел в топ-5 по объемам покупок золота (8,7 тонн). В лидерах по этому показателю Польша (42,3 тонн), Венгрия (15,5 тонн), Индия (12,88 тонн) и Турция (10,4 тонн).
Кыргызстан увеличил свои резервы на 2 тонны золота, доведя объем закупок с начала года до 6 тонн и сделав октябрь самым высоким зарегистрированным показателем чистой ежемесячной закупки с сентября 2023 года.
В 2023 году Швейцария импортировала 130 тонн золота из Узбекистана на общую сумму 7,3 млрд швейцарских франков — 100 тонн поступило напрямую, 30 тонн транзитом через Великобританию. Из Казахстана поступило 59 тонн золота стоимостью 3,3 млрд швейцарских франков — 58 тонн транзитом через Великобританию, 1 тонна через Кыргызстан.
С января по июнь 2024 года Швейцария импортировала 82 тонны золота из Узбекистана и 21 тонну из Казахстана. Причем, по данным британской таможни, все импортное золото из Казахстана и Узбекистана поступает в страну напрямую.
В начале декабря министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, заявил, что в Казахстане объем разведанных запасов по золоту больше объема его добычи.
«Коэффициент восполняемости золота (в Казахстане — КазТАГ) — 1,2. Это говорит о том, что объем разведанных запасов по золоту больше объема добычи золота».
Всемирный совет по золоту (World Gold Council) — некоммерческая ассоциация ведущих мировых производителей золота со штаб-квартирой в Лондоне. Цель организации — стимулировать и поддерживать спрос на золото, обеспечивать лидерство в отрасли и быть мировым авторитетом на рынке золота. В состав ассоциации в настоящее время входят 32 члена, добывающие золото более чем в 45 странах.