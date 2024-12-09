Незамеченный рекорд: Казахстан стал мировым лидером по продажам золота

Отметим, что в октябре 2024 года Национальный банк Казахстана приобрел на 4 тонны золота больше, чем продал. В предыдущие 5 месяцев золотые запасы страны сокращались за счет продажи. Однако уровень золотых запасов Казахстана на конец октября 2024 года все еще ниже, чем на начало года.