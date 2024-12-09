Имущество НПЗ под Омском может обрести нескольких владельцев

Активы разделены на два лота, в первом из которых собраны активы, находящиеся в залоге у банка, тогда как во втором — свободные от такового.
В частности, в составе первого два земельных участка с кадастровыми номерами 55:36:220101:381 площадью свыше 1,3 тысячи кв. м и 55:36:220101:519 площадью около 1,25 тысячи кв. м, расположенными в районе промплощадки № 1 в Крутой Горке, а также нефтеперегонная установка НПУ-50, два производственных корпуса совокупной площадью свыше 440 квадратных метров и несколько элементов производственного оборудования. Стартовая стоимость имущества нефтезавода превышает 21,64 миллиона рублей.
К не обремененному залогом имуществу НПЗ относятся в том числе 12 соседствующих земельных участков совокупной площадью около 25,9 га, гараж на 5 автомобилей, склад, 5 производственных корпусов, а также порядка 202 единиц оборудования, в том числе насосы, фильтры, установку охлаждения жидкости, парогенератор и шаровые краны. Стартовая стоимость этих активов превышает 35,575 миллиона рублей.
Напомним, ООО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» признано банкротом в начале 2021 года, в ноябре 2023 года предприятие направили на ликвидацию по завершении процедуры. При этом в апреле 2024 года основные мощности предприятия выставили на торги единым лотом в рамках банкротства «материнской структуры» — ООО «ВСП Траст». Тогда активы оценивались в сумму свыше 597,44 миллиона рублей.