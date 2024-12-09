Имущество НПЗ под Омском может обрести нескольких владельцев

В частности, в составе первого два земельных участка с кадастровыми номерами 55:36:220101:381 площадью свыше 1,3 тысячи кв. м и 55:36:220101:519 площадью около 1,25 тысячи кв. м, расположенными в районе промплощадки № 1 в Крутой Горке, а также нефтеперегонная установка НПУ-50, два производственных корпуса совокупной площадью свыше 440 квадратных метров и несколько элементов производственного оборудования. Стартовая стоимость имущества нефтезавода превышает 21,64 миллиона рублей.