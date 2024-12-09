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Правительство Казахстана пытается сдержать рост цен на продукты перед Новым годом

АСТАНА, 9 дек — Sputnik. Правительство Казахстана намерено удержать рост цен на продукты перед Новым годом.

Источник: Sputnik.kz

Сделать это хотят путем разбронирования стабилизационного фонда. То есть, поставить на рынки овощи из сформированного ранее запаса и тем самым избежать ажиотажа на рынках и в магазинах республики.

«Для сдерживания продовольственной инфляции в регионах уже началось разбронирование запасов овощей. По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов овощей в объеме 159,6 тыс. тонн уже реализовано 13,4 тыс. тонн. Больше всего — картофеля (7,2 тыс. тонн), моркови — 2,1 тыс. т, лука — 2,2 тыс. тонн, капусты — 1,7 тыс. тонн».

сообщили в правительстве.

На совещании в правительстве вице-премьер Серик Жумангарин поручил Минсельхозу и совместно с регионами обеспечить стабильность цен и наличие на прилавках необходимого объема основных продуктов, в том числе тепличных, особенно в предпраздничные дни.

«Поставка на рынки регионов овощей из сформированных в стабилизационных фондах запасов вместе с сельскохозяйственными ярмарками позволят обеспечить жителей страны овощами и другими продуктами по доступным ценам и в достаточном количестве».

отметили в правительстве.

Также Кабмин привел данные Бюро национальной статистики. За ноябрь индекс цен составил:

  • на непродовольственные товары — 0,7%;
  • на платные услуги — 0,8%;
  • на продовольственные товары — 1,1%.

При этом, отмечается замедление роста платных услуг, которые в 2024 году показали самый высокий подъем в связи со стартом программы «Тариф в обмен на инвестиции».

экономика