Правительство Казахстана пытается сдержать рост цен на продукты перед Новым годом

Сделать это хотят путем разбронирования стабилизационного фонда. То есть, поставить на рынки овощи из сформированного ранее запаса и тем самым избежать ажиотажа на рынках и в магазинах республики.
«Для сдерживания продовольственной инфляции в регионах уже началось разбронирование запасов овощей. По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов овощей в объеме 159,6 тыс. тонн уже реализовано 13,4 тыс. тонн. Больше всего — картофеля (7,2 тыс. тонн), моркови — 2,1 тыс. т, лука — 2,2 тыс. тонн, капусты — 1,7 тыс. тонн».
На совещании в правительстве вице-премьер Серик Жумангарин поручил Минсельхозу и совместно с регионами обеспечить стабильность цен и наличие на прилавках необходимого объема основных продуктов, в том числе тепличных, особенно в предпраздничные дни.
«Поставка на рынки регионов овощей из сформированных в стабилизационных фондах запасов вместе с сельскохозяйственными ярмарками позволят обеспечить жителей страны овощами и другими продуктами по доступным ценам и в достаточном количестве».
Также Кабмин привел данные Бюро национальной статистики. За ноябрь индекс цен составил:
- на непродовольственные товары — 0,7%;
- на платные услуги — 0,8%;
- на продовольственные товары — 1,1%.
При этом, отмечается замедление роста платных услуг, которые в 2024 году показали самый высокий подъем в связи со стартом программы «Тариф в обмен на инвестиции».