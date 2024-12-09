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На Кубани завершается строительство крупного водозабора

Реконструкция водозабора в районе Горячего Ключа завершится до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкция крупного водозабора в станице Саратовской Горячеключевского района завершается. Строительство объекта оценили в 90%.

Три новые скважины позволят решить проблему нехватки воды для жителей станицы и соседнего Горячего Ключа. Ранее количество подаваемой воды напрямую зависело от мощности насоса.

«Вода подавалась самотёком. Сколько насос качал, столько людям и доставалось. Сейчас за счёт насосов и насосных станций то давление, которое они выдают, будет и в системе. Следовательно, и наверх она будет добивать. Ну и плюс в том, что она будет очищенная», — сообщил подрядчик Роман Петров.

Специалисты уже возвели современные резервуары объемом по 720 кубометров. Сейчас продолжается строительство новой насосной станции. До конца года планируется установить дополнительную станцию по очистке и обеззараживанию воды, которую доставят из Беларуси.

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