На Кубани завершается строительство крупного водозабора

«Вода подавалась самотёком. Сколько насос качал, столько людям и доставалось. Сейчас за счёт насосов и насосных станций то давление, которое они выдают, будет и в системе. Следовательно, и наверх она будет добивать. Ну и плюс в том, что она будет очищенная», — сообщил подрядчик Роман Петров.