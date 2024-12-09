На Кубани ремонтируют мост под Горячим Ключом

На Кубани капитально ремонтируют мост под Горячим Ключом. Путепровод через реку Каверзе находится на 1398 км М-4 «Дон» у станицы Пятигорской. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
На время ремонта скорость на участке снизили скорость до 40 км/ч с сужением дороги до трех метров в ширину в обоих направлении. Мост будет состоять из четырех полос вместо трех нынешних. Транспортные потоки разделили барьером.
Кроме того, во время ремонта смонтируют новое освещение. Работы выполнят в два этапа. Сначала ремонт проведут на правой части, а затем на левой по прямому ходу.
«По завершении работ конструкция будет отвечать современным нагрузкам и соответствовать нормативам I-Б технической категории», — сообщили в ГК «Автодор».
Мост планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.