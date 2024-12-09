В Петербурге сдвинули сроки строительства Большого Смоленского моста

Как сообщил вице-губернатор Николай Линченко 9 декабря, чиновники и строители «скорректировали сроки окончания строительства мостового комплекса с 2029 на 2028 год, будем стремиться запустить рабочее движение ещё раньше». При этом еще на прошлой неделе глава КРТИ Евгений Варов заявил, что запуск всего комплекса — вместе с развязками на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте — запланирован на 2027-й.