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В Петербурге сдвинули сроки строительства Большого Смоленского моста

Смольный заявил о сокращении сроков строительства Большого Смоленского моста. «Фонтанка» рассказывала, что это связано с увеличенными авансами.

Как сообщил вице-губернатор Николай Линченко 9 декабря, чиновники и строители «скорректировали сроки окончания строительства мостового комплекса с 2029 на 2028 год, будем стремиться запустить рабочее движение ещё раньше». При этом еще на прошлой неделе глава КРТИ Евгений Варов заявил, что запуск всего комплекса — вместе с развязками на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте — запланирован на 2027-й.

Именно ускорением строительства ранее объясняли необходимость выдачи увеличенных авансов на ряд объектов — в том числе, на Большой Смоленский мост. Кроме того, в адресной инвестиционной программе перераспределили средства, чтобы максимально обеспечить именно строительство этой переправы.

строительство