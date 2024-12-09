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Новосибирцам рассказали о самых востребованных вакансиях в ноябре

В регионе не хватает 36 тысяч сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Новосибирской области рассказали, какие вакансии оказались наиболее востребованы в ноябре 2024 года. Статистику предоставил популярный агрегатор по поиску работы.

Больше всего работодатели нуждаются в специалистах в сфере «Рабочий персонал» — 23% от всех активных вакансий на рынке труда. При этом всего в регионе не хватает 36 тысяч сотрудников.

Помимо этого в «рабочих руках» нуждаются сферы: торговли, обслуживания, производства и сервисного обслуживания, транспорта и логистики, а также строительства.

При этом менее всего в сотрудниках нуждаются фирмы в сферах HR, закупок, сельского хозяйства, а также маркетинга.

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