Новосибирцам рассказали о самых востребованных вакансиях в ноябре

Жителям Новосибирской области рассказали, какие вакансии оказались наиболее востребованы в ноябре 2024 года. Статистику предоставил популярный агрегатор по поиску работы.
Больше всего работодатели нуждаются в специалистах в сфере «Рабочий персонал» — 23% от всех активных вакансий на рынке труда. При этом всего в регионе не хватает 36 тысяч сотрудников.
Помимо этого в «рабочих руках» нуждаются сферы: торговли, обслуживания, производства и сервисного обслуживания, транспорта и логистики, а также строительства.
При этом менее всего в сотрудниках нуждаются фирмы в сферах HR, закупок, сельского хозяйства, а также маркетинга.