В Омске планируют снести «Ангар» для строительства жилого квартала и школы

Компания «Траст-Инвест» представила проект застройки территории бывшего Сибзавода, расположенной между улицами Кемеровская и Красный Путь. Проект предполагает возведение 29 жилых домов и образовательного комплекса со школой и детским садом.
В мэрии Омска проводят общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки. Планируется, что на участке площадью 13 гектаров появится 10 жилых комплексов с домами высотой от 4 до 17 этажей. Общая площадь квартир составит 225,5 тыс. квадратных метров, а жильё смогут приобрести 5 640 человек. Для автомобилистов предусмотрено 2 596 парковочных мест, включая подземные и наземные паркинги.
В проекте также предусмотрено строительство образовательного комплекса на 810 мест. В него войдёт школа на 500 учащихся и детский сад на 310 мест. Дополнительно 46 мест для дошкольников разместят во встроенных помещениях жилых домов.
В проекте сохраняется Мемориал памяти рабочих и служащих завода, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также планируется сохранить бывшее административное здание на Красном Пути и несколько строений на улице Кемеровская. Однако некоторые объекты, включая ресторан «Хибара», магазины и ночной клуб «Ангар», предлагается снести.
Напомним, договор с компанией «Траст-Инвест» на развитие территории был подписан мэром Омска Сергеем Шелестом в ноябре. Земля площадью между улицами Красный Путь и Кемеровская, включая береговую линию Иртыша, была приобретена застройщиком четыре года назад.