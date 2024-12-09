В Омске планируют снести «Ангар» для строительства жилого квартала и школы

В мэрии Омска проводят общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки. Планируется, что на участке площадью 13 гектаров появится 10 жилых комплексов с домами высотой от 4 до 17 этажей. Общая площадь квартир составит 225,5 тыс. квадратных метров, а жильё смогут приобрести 5 640 человек. Для автомобилистов предусмотрено 2 596 парковочных мест, включая подземные и наземные паркинги.