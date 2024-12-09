В Приморье место под новый глубоководный порт ищут на всем побережье Хасанского округа

Корпорация развития Приморского края выбирает площадку для размещения глубоководного порта мощностью 60 миллионов тонн в год на юге Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«Уже заключен договор на исследовательские работы с Морским университетом имени адмирала Невельского, работы завершатся в начале 2025 года», — отметили в крае.
Как рассказали в КРПК, место под порт определят из перечня наиболее подходящих локаций на побережье Приморского края от Славянского залива до устья реки Туманная. Скорейший выбор площадки необходим, чтобы обозначить границы международной территории опережающего развития, в состав которой Правительство Приморского края предлагает включить новый порт.
«Будут учитываться естественные условия, особенности ландшафта, глубины акваторий, сопутствующая транспортная инфраструктура, возможности энергообеспечения и множество других факторов. Также будет выполнена предварительная оценка стоимости подготовки лучших площадок для размещения стивидорной инфраструктуры с обустройством транспортных подходов», — сказали специалисты организации.
Грузовой потенциал глубоководного порта прогнозируется в 60 миллионов тонн в год, что позволит обрабатывать 1,25 миллиона 20-футовых контейнеров, 23 миллиона тонн зерна и 22 миллиона тонн генеральных грузов — нефтепродуктов и других.
Белоруссия построит в Приморье глубоководный порт в международной ТОР.
Путин поручил Госдуме ускориться с принятием законодательства для расширения работы с иностранными партнерами.
Поручение президента России Владимира Путина о создании первой международной ТОР в Приморье прозвучало на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума (12+).
«Первый международный ТОР предполагается создать здесь, в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют наши китайские партнёры, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Прошу Государственную Думу и Правительство ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов», — сказал Владимир Путин.
Глава государства призвал Госдуму РФ ускорить принятие закона о международных ТОР в России. Добавим, что речь тогда шла о сотрудничестве в этом вопросе с Белоруссией. Сейчас союзная Республика вовлечена в проект строительства порта в Мурманской области. Планируется, что проект будет реализован в 2028 году.