В Приморье место под новый глубоководный порт ищут на всем побережье Хасанского округа

«Первый международный ТОР предполагается создать здесь, в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют наши китайские партнёры, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Прошу Государственную Думу и Правительство ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов», — сказал Владимир Путин.