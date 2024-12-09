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Новосибирцам рассказали, появится ли метро в микрорайоне «Родники»

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал эксклюзивное интервью юнкорам Сиб.фм Group. Один из юных участников беседы задал главе города вопрос о том, появится ли метро в микрорайоне «Родники».

Как ответил Максим Кудрявцев, сейчас власти занимаются решением вопроса об организации эффективной транспортной сети в Калининском районе. Пока неизвестно, какой именно вид транспорта будет в приоритете. Возможно это будет метрополитен, а может быть скоростной трамвай. Ранее город приобрел партию троллейбусов на автономном ходу. В Новосибирске исторически была хорошая контактная сеть, и до сих пор она находится в прекрасном состоянии.

Ближайшие планы властей — развивать Дзержинскую линию метро, отметил мэр.

Пост директора гимназии № 1 в Новосибирске покинул Виктор Косьяненко. Во главе учебного заведения Виктор Григорьевич стоял 28 лет.

Эксперты прогнозируют сокращение продаж легковых авто в следующем году. При этом структура рынка автокредитования сохранится.