Новосибирцам рассказали, появится ли метро в микрорайоне «Родники»

Как ответил Максим Кудрявцев, сейчас власти занимаются решением вопроса об организации эффективной транспортной сети в Калининском районе. Пока неизвестно, какой именно вид транспорта будет в приоритете. Возможно это будет метрополитен, а может быть скоростной трамвай. Ранее город приобрел партию троллейбусов на автономном ходу. В Новосибирске исторически была хорошая контактная сеть, и до сих пор она находится в прекрасном состоянии.