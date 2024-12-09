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Текстильщики из Узбекистана пройдут обучение в России

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Специалисты текстильных предприятий Узбекистана пройдут обучение у российских коллег в сфере дизайна и маркетинга, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.

Источник: Sputnik.uz

При поддержке ТПП 8—17 декабря организован визит текстильщиков Хорезмской области в Иваново и Москву.

«Цель визита — изучение передового российского опыта в области текстильного дизайна и маркетинга, а также налаживание сотрудничества с экспертами и специалистами в отрасли».

говорится в сообщении.

Узбекистанские текстильщики пройдут обучение на предприятиях «Дилан текстиль», «Шуйские ситцы», «Миртекс», «Филимонова Текстиль», в Русской ассоциации участников фэшн-индустрии, текстильной студии «Трио», посетят торговые центры Москвы.

«Данные визиты являются важным шагом, направленным на повышение конкурентоспособности текстильной отрасли Узбекистана, внедрение современных методов дизайна и маркетинга, а также налаживание сотрудничества с международными экспертами», — отметили в пресс-службе ТПП.

экономика
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