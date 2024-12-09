Текстильщики из Узбекистана пройдут обучение в России

При поддержке ТПП
«Цель визита — изучение передового российского опыта в области текстильного дизайна и маркетинга, а также налаживание сотрудничества с экспертами и специалистами в отрасли».
Узбекистанские текстильщики пройдут обучение на предприятиях «Дилан текстиль», «Шуйские ситцы», «Миртекс», «Филимонова Текстиль», в Русской ассоциации участников фэшн-индустрии, текстильной студии «Трио», посетят торговые центры Москвы.
«Данные визиты являются важным шагом, направленным на повышение конкурентоспособности текстильной отрасли Узбекистана, внедрение современных методов дизайна и маркетинга, а также налаживание сотрудничества с международными экспертами», — отметили в пресс-службе ТПП.