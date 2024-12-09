Башкирия возьмет кредит на 7,5 млрд для покрытия дефицита бюджета

Начальная максимальная цена контракта — 131 млн руб, проценты будут рассчитываться по ставке 22% годовых. Дата открытия лимита кредитной линии в техзадании установлена на 24 декабря, она будет действовать 30 календарных дней. Предельный срок погашения кредита — 22 января 2025 года.