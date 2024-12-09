Башкирия возьмет кредит на 7,5 млрд для покрытия дефицита бюджета. Аукцион на предоставление невозобновляемой кредитной линии объявлен Госкомитетом Башкирии по конкурентной политике.
Как сообщает РБК Уфа, заказчиком является Минфин Башкирии. Средства пойдут на частичное финансирование дефицита регионального бюджета и погашения долговых обязательств республики.
Начальная максимальная цена контракта — 131 млн руб, проценты будут рассчитываться по ставке 22% годовых. Дата открытия лимита кредитной линии в техзадании установлена на 24 декабря, она будет действовать 30 календарных дней. Предельный срок погашения кредита — 22 января 2025 года.