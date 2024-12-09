В Перми выбран новый генподрядчик строительства ледовой арены на Иве

Строительство ледовой арены в микрорайоне Ива началось в сентябре прошлого года. Спортивный объект площадью 9 тыс. кв. м возводится на участке, расположенном между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся ТЦ. Комплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях будет организован учебно-тренировочный процесс и созданы условия для проведения городских соревнований. Стоимость работ оценивается в 1,3 млрд руб.