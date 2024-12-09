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В Перми выбран новый генподрядчик строительства ледовой арены на Иве

В Перми сменился генподрядчик строительства ледовой арены в микрорайоне Ива. Об этом сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу ФРПК. Договор генподряда с ООО «Строй-Комплекс» был расторгнут еще 25 октября.

Источник: пресс-служба прокуратуры Пермского края

По информации издания, новый договор генерального подряда был заключен с Корпорацией развития Пермского края 30 октября.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что прокуратура объявила гендиректору компании-концессионера по строительству ледовой арены в Перми ООО «Красная машина» предостережение о недопустимости нарушения концессионного соглашения. Предостережение было объявлено в связи с выявленным отставанием от запланированного графика работ.

Строительство ледовой арены в микрорайоне Ива началось в сентябре прошлого года. Спортивный объект площадью 9 тыс. кв. м возводится на участке, расположенном между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся ТЦ. Комплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях будет организован учебно-тренировочный процесс и созданы условия для проведения городских соревнований. Стоимость работ оценивается в 1,3 млрд руб.

строительство