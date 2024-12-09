В Краснодаре достроили новый корпус детской краевой больницы

В Краснодаре достроили новый корпус детской краевой клинической больницы. Об этом сообщил в региональном департаменте строительства. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.
В настоящее время новый корпус ДККБ проходит лицензирование. Семиэтажное помещение рассчитано на 350 коек. В корпусе оборудовали отделения онкологии и гематологии с дневным стационаром, реанимации, реанимации новорожденных, онкологии, хирургической и экстренной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, нейрохирургии и офтальмологии.
Ввести в эксплуатацию новый корпус ДККБ планировали в 2021 году. В мае 2021 года объект был готов на 57%. Открытие перенесли на 1 июня 2022 года, пишет РБК Краснодар.