В Краснодаре достроили новый корпус детской краевой больницы

В настоящее время новый корпус ДККБ проходит лицензирование. Семиэтажное помещение рассчитано на 350 коек. В корпусе оборудовали отделения онкологии и гематологии с дневным стационаром, реанимации, реанимации новорожденных, онкологии, хирургической и экстренной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, нейрохирургии и офтальмологии.