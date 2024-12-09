Юг Волгограда перед новым годом очистят от нелегальных киосков

На портале госзакупок размещена заявка на поиск подрядчика, который проведет работы по демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов. Заказчиком выступает МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда». Итоги торгов будут подведены на этой неделе. Начальная цена контракта — 597 тыс. рублей.