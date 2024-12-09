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Юг Волгограда перед новым годом очистят от нелегальных киосков

Глобальная чистка обойдется в 597 тысяч рублей.

На портале госзакупок размещена заявка на поиск подрядчика, который проведет работы по демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов. Заказчиком выступает МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда». Итоги торгов будут подведены на этой неделе. Начальная цена контракта — 597 тыс. рублей.

Так, до 25 декабря демонтируют 5 рекламных конструкций в разных точках района, несколько киосков, павильонов, летнюю площадку и металлический гараж. После демонтажа объекты вывезут на специализированную площадку на ул. Джека Лондона, 2.

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