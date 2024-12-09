В Пермском крае закончили ремонт трех дорожных объектов

А в Лысьвенском округе обновлен участок автодороги Кунгур — Соликамск — Лысьва протяженностью почти 4,5 километров. На объекте обновили дорожное покрытие, обустроили обочины, установили новые барьерные ограждения и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. Кроме того, автобусные остановки не остались без внимания. Их привели в порядок.