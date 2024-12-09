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В Пермском крае закончили ремонт трех дорожных объектов

Рабочие обновили мост через реку Мось, путепровод и участок автодороги Кунгур-Соликамск-Лысьва.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае завершились ремонтные работы на трех дорожных объектах: мост через реку Мось, путепровод и участок автодороги Кунгур-Соликамск-Лысьва. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.

В ходе ремонта моста через речку Мось рабочие разобрали старое мостовое полотно, а после провели устройство гидроизоляции, покраску конструкций и восстановление мостового покрытия.

При ремонте автомобильной дороги Пермь — Новобродовский на Восточном обходе город, подрядчик восстановил верхний слой дорожного покрытия, провел устройство выравнивающего слоя из бетона и гидроизоляции.

А в Лысьвенском округе обновлен участок автодороги Кунгур — Соликамск — Лысьва протяженностью почти 4,5 километров. На объекте обновили дорожное покрытие, обустроили обочины, установили новые барьерные ограждения и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. Кроме того, автобусные остановки не остались без внимания. Их привели в порядок.