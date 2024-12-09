Автовокзал Калининграда будет приватизирован и преобразован в акционерное общество

Агентство по имуществу Калининградской области должно будет утвердить устав акционерного общества и передать имущественный комплекс для приватизации. Однако приватизации не подлежат семь участков, арендованных у муниципалитетов, и встроенное нежилое помещение автостанции в Гвардейске.