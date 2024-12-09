Автовокзал Калининграда будет приватизирован и преобразован в акционерное общество

Уставный капитал АО «Автовокзал» превысит 30,7 млн рублей и будет состоять из 30712 акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Генеральным директором нового АО станет Владимир Жовтун, нынешний руководитель автовокзала. В состав совета директоров войдут представители различных министерств и департаментов.
Агентство по имуществу Калининградской области должно будет утвердить устав акционерного общества и передать имущественный комплекс для приватизации. Однако приватизации не подлежат семь участков, арендованных у муниципалитетов, и встроенное нежилое помещение автостанции в Гвардейске.