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Прокуратура проверит сообщения о повышении цен на отопление в Прикамье

Прокуратурой Пермского края организовано проведение контрольно-надзорных мероприятий для оценки обоснованности размера оплаты коммунальных услуг. Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее требование направлено в региональную инспекцию Госжилнадзора.

Источник: Коммерсантъ

Ранее портал properm.ru сообщал, что жители микрорайона Больничная гора в городе Чусовом заметили повышение цен на отопление. По данным properm.ru, в ноябре стоимость коммунальной услуги оказалась выше предыдущей в два раза. Тогда «Ъ-Прикамье» в краевом министерстве тарифного регулирования и энергетики пояснили, что нормативы по отоплению жилых помещений были пересмотрены ведомством по требованию прокуратуры.

По данным краевой прокуратуры, в сентябре этого года были утверждены новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, которые применяются с октября 2024 года. При этом постановлением краевого правительства Пермского края принят порядок выплаты гражданам компенсации за счет бюджета региона в случае, если фактическое увеличение размера платы за коммунальные услуги превышает размер предельного индекса роста платы граждан за ЖКХ.

Прокуратура