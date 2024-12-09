Прокуратура проверит сообщения о повышении цен на отопление в Прикамье

По данным краевой прокуратуры, в сентябре этого года были утверждены новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, которые применяются с октября 2024 года. При этом постановлением краевого правительства Пермского края принят порядок выплаты гражданам компенсации за счет бюджета региона в случае, если фактическое увеличение размера платы за коммунальные услуги превышает размер предельного индекса роста платы граждан за ЖКХ.