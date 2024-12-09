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В Крыму построят дороги к двум экотехнопаркам: на это потратят 192 млн рублей

В Крыму за 192 млн рублей построят дороги к двум экотехнопаркам.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму планируют построить подъездные дороги к двум экотехнопаркам, на эти цели потратят почти 192 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «СтройТрансГрупп-Юг». Компания должна будет построить две подъездные дороги. Одна из них свяжет автодорогу Таврида — Анновка с экотехнопарком в Белогорском районе. За это подрядчик получит 170,2 млн рублей. Кроме того, организация также построит дорогу к экотехнопарку в Сакском районе. За это компании заплатят еще 121,7 млн рублей.

«Предельный срок, на который заключаются контракты, — 1 декабря 2025 года», — говорится в распоряжении.

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