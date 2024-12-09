В Крыму построят дороги к двум экотехнопаркам: на это потратят 192 млн рублей

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «СтройТрансГрупп-Юг». Компания должна будет построить две подъездные дороги. Одна из них свяжет автодорогу Таврида — Анновка с экотехнопарком в Белогорском районе. За это подрядчик получит 170,2 млн рублей. Кроме того, организация также построит дорогу к экотехнопарку в Сакском районе. За это компании заплатят еще 121,7 млн рублей.