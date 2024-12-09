По программе КРТ построят 13 новых домов в Нижнем Новгороде

Согласно проекту, на территории в 13,7 гектара в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки появится новый квартал из 13 жилых домов высотой от 9 до 21 этажа, которые возведут на месте 39 старых зданий.