В районе станции метро «Гагаринская» построят новую школу

В частности, планируется строительство образовательного комплекса на ул. Третий проезд. Он будет включать в себя начальную школу на 150 мест и дошкольное отделение на 80 мест.
Также в проекте указано, что планируется обустроить встроенное медицинское учреждение — детскую поликлинику и два кабинета врачей общей практики.
Квартал находится неподалеку от станции метро «Гагаринская». «Трансгруз» получил его по договору о развитии застроенных территорий. Компания расселила аварийные дома. Взамен она получила возможность построить новое жилье. Работы идут полным ходом. В высокой стадии готовности находится первая очередь. Стартовали работы по возведению второй. Высота домов в ЖК составляет 16−21 этаж.