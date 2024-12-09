Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе станции метро «Гагаринская» построят новую школу

Мэрия Самары утвердила проект планировки территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда. Компания «Трансгруз» возводит там новый ЖК «Развитие». Но судя по представленной документации, планируется размещение и социальных учреждений.

В частности, планируется строительство образовательного комплекса на ул. Третий проезд. Он будет включать в себя начальную школу на 150 мест и дошкольное отделение на 80 мест.

Также в проекте указано, что планируется обустроить встроенное медицинское учреждение — детскую поликлинику и два кабинета врачей общей практики.

Квартал находится неподалеку от станции метро «Гагаринская». «Трансгруз» получил его по договору о развитии застроенных территорий. Компания расселила аварийные дома. Взамен она получила возможность построить новое жилье. Работы идут полным ходом. В высокой стадии готовности находится первая очередь. Стартовали работы по возведению второй. Высота домов в ЖК составляет 16−21 этаж.

строительство