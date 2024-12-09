Молдавские банки теряют доходы и прибыль

На конец сентября текущего года рентабельность активов банков составила 2,4%, показав снижение на 0,4 процентных пункта по сравнению с концом предыдущего года, а рентабельность капитала составила 14,6%, также снизившись на 1,6 процентного пункта по сравнению с концом предыдущего года.