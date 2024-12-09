Молдавские банки теряют доходы и прибыль

Как уточнили в НБМ, уменьшение прибыли обусловлено уменьшением процентных доходов на 2396,3 миллиона леев (26,4%).
На конец сентября текущего года рентабельность активов банков составила 2,4%, показав снижение на 0,4 процентных пункта по сравнению с концом предыдущего года, а рентабельность капитала составила 14,6%, также снизившись на 1,6 процентного пункта по сравнению с концом предыдущего года.
Доходы от курсовых разниц увеличились на 366,7 миллиона леев (28,5%), а доходы от сборов и комиссий — на 259,4 миллиона леев (10,8%).
Процентные расходы снизились на 1626,6 миллиона леев (45,2%), при этом выросли непроцентные расходы — связанные с комиссионными, административными расходами, резервами, амортизацией финансовых и нефинансовых активов — увеличились на 275,6 миллиона леев (4,6%).
Общие доходы составили 11 130,9 миллиона леев, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1772,6 миллиона леев (13,7%), из них процентные доходы составили 60,0% (6681,9 миллиона леев), непроцентные — 40,0% (4 449 миллионов леев).
При этом общие расходы составили 8197,3 миллиона леев, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1351 миллион леев (14,1%), из них процентные расходы составили 24% (1971,2 миллиона леев), а непроцентные расходы — 76% (6 226 миллионов леев).