Построенный в Калининграде фрегат Tushil передан ВМС Индии

Отмечается, что Tushil — четвертый фрегат, построенный на калининградской верфи для военно-морских сил Индии, и седьмой корабль проекта 11356, построенный в России для индийской стороны. На 2025 год запланирована передача индийской стороне второго фрегата, построенного на заводе «Янтарь».