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Построенный в Калининграде фрегат Tushil передан ВМС Индии

Это уже седьмой корабль, построенный в России для индийской стороны.

Источник: Правительство Калининградской области

В Калининграде для военно-морских сил Индии построили фрегат Tushil. Его передали заказчику — торжественная церемония состоялась в понедельник, 9 декабря, на заводе «Янтарь». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Торжественная церемония состоялась в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Сингха и губернатора Алексей Беспрозванных.

Отмечается, что Tushil — четвертый фрегат, построенный на калининградской верфи для военно-морских сил Индии, и седьмой корабль проекта 11356, построенный в России для индийской стороны. На 2025 год запланирована передача индийской стороне второго фрегата, построенного на заводе «Янтарь».

Ранее Tushil успешно завершил приемо-сдаточные испытания с участием индийской комиссии. Экипаж корабля прошел обучение в России.