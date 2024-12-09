Построенный в Калининграде фрегат Tushil передан ВМС Индии

В Калининграде для военно-морских сил Индии построили фрегат Tushil. Его передали заказчику — торжественная церемония состоялась в понедельник, 9 декабря, на заводе «Янтарь». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Торжественная церемония состоялась в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Сингха и губернатора Алексей Беспрозванных.
Отмечается, что Tushil — четвертый фрегат, построенный на калининградской верфи для военно-морских сил Индии, и седьмой корабль проекта 11356, построенный в России для индийской стороны. На 2025 год запланирована передача индийской стороне второго фрегата, построенного на заводе «Янтарь».
Ранее Tushil успешно завершил приемо-сдаточные испытания с участием индийской комиссии. Экипаж корабля прошел обучение в России.