Активное и занятое население в Молдове сокращается

Занятое население в возрасте 15 лет и старше в третьем квартале текущего года составило 877 тысяч человек, сократившись по сравнению с третьим кварталом 2023 года на 3,4%.
В НБС зафиксировали сокращение уровня безработицы: по сравнению с уровнем третьего квартала 2023 года в июле-сентябре он сократился на 0,5 процентного пункта и составил 3,6%.
В третьем квартале 2024 года доля женщин в составе занятого населения была выше, чем мужчин (50,2% женщин и 49,8% мужчин), а доля занятых из сельской местности — выше, чем у занятых жителей городов (51,6% и 48,4% соответственно).
В сельскохозяйственном секторе было занято 19,9%, в несельскохозяйственной деятельности — 80,1%. От общего числа занятых 58,5% работали в сфере услуг. Доля занятых в промышленности составила 13,5%.
Средний возраст занятого населения составил 44 года.