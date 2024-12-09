Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активное и занятое население в Молдове сокращается

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Численность рабочей силы в Молдове сократилась в третьем квартале нынешнего года по сравнению с годом ранее на 3,9% и составила 910,2 тысячи человек, сообщили в Нацбюро статистики (НБС).

Источник: Sputnik.md

Занятое население в возрасте 15 лет и старше в третьем квартале текущего года составило 877 тысяч человек, сократившись по сравнению с третьим кварталом 2023 года на 3,4%.

В НБС зафиксировали сокращение уровня безработицы: по сравнению с уровнем третьего квартала 2023 года в июле-сентябре он сократился на 0,5 процентного пункта и составил 3,6%.

В третьем квартале 2024 года доля женщин в составе занятого населения была выше, чем мужчин (50,2% женщин и 49,8% мужчин), а доля занятых из сельской местности — выше, чем у занятых жителей городов (51,6% и 48,4% соответственно).

В сельскохозяйственном секторе было занято 19,9%, в несельскохозяйственной деятельности — 80,1%. От общего числа занятых 58,5% работали в сфере услуг. Доля занятых в промышленности составила 13,5%.

Средний возраст занятого населения составил 44 года.

экономика
занятость