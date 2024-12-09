«Может доходить до 500 рублей». В Минтруда сказали про изменения в размерах пенсий работающих белорусов с 1 января 2025 года

Минтруда Беларуси сказало об изменении размера пенсии работающих пенсионеров. Подробности сообщили в пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты.
Говорится, что если сейчас человек вышел на пенсию с коэффициентом 1,45, то по законодательству он может получать, продолжая работать, не более 1,3.
«И эту разницу он недополучает. Только на работников сельского хозяйства распространяется условие получения своего коэффициента и дальше», — сказано в сообщении.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что ограничительная мера была скорректирована указом президента Беларуси (подробнее — здесь), уточнив, что с 2025 года пенсия будет выплачиваться в полном объеме в том случае, если пенсионер работает. Также сказано, что у некоторых белорусских пенсионеров пенсии увеличатся.
«Сумма, которую недополучает работник, у каждого своя. У некоторых она может доходить даже до 500 рублей», — уточнили в Министерстве труда и социальной защиты.
Кроме того, в ведомстве ответили отрицательно, что для перерасчета не нужно никуда обращаться, это будет сделано автоматически. А еще в Минтруда сказали, что пенсионеры, у которых индивидуальный коэффициент заработка составляет менее 1,3, уже сегодня получают пенсию в полном объеме.
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