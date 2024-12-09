«Может доходить до 500 рублей». В Минтруда сказали про изменения в размерах пенсий работающих белорусов с 1 января 2025 года

Кроме того, в ведомстве ответили отрицательно, что для перерасчета не нужно никуда обращаться, это будет сделано автоматически. А еще в Минтруда сказали, что пенсионеры, у которых индивидуальный коэффициент заработка составляет менее 1,3, уже сегодня получают пенсию в полном объеме.