В Госдуму планируют внести проект закона «О платформенной экономике»

2024 год заставил нас осознать удивительную вещь. Чуть ли не каждый житель нашей страны либо заказывает на маркетплейсах, либо там работает, а иногда делает и то, и другое. Это не такое уж преувеличение, как может показаться на первый взгляд. По данным на ноябрь 2024 года, 84% россиян пользуются услугами электронных платформ. В то же время, по подсчетам редакции, маркетплейсы обеспечивают работой не менее трех миллионов человек — это продавцы товаров, работники складов, водители, сотрудники ПВЗ и самой платформы.