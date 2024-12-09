Красная лососевая икра стоит в Беларуси от 29 рублей за банку

Красная лососевая икра в Беларуси стоит от 29 рублей за банку, пишет sb.by.
«В начале декабря 95 граммовую жестяную банку лососевой икры в рознице можно купить от 29 рублей, 130 граммовую — от 50 рублей, 140 граммовую — в районе 70 рублей», — приводит вилку цен издание.
В качестве причины не самых приятных цен на этот завозной (в основном, из России) традиционно новогодний товар называют сокращение производства лососевых рыб втрое из-за неудачной путины. Поэтому и цены в рознице подскочили где-то на четверть.
Как альтернативу белорусское издан приводит импортозамещающий продукт от белорусского предприятия.
«Икру горбуши “Совьет” в 105 граммовой таре сегодня можно встретить по цене от 19 рублей, в 140 граммовой — от 33 рублей», — констатируют в СМИ.
Тем временем сенатор Михаил Русый отметил, что зарплата руководителей в регионах составляет 7−8 тысяч рублей, назвал три простых совета Лукашенко, которыми пользуется по сей день, и рассказал, как бывшие руководители Беларуси отчитали экс-главу Нацбанка Богданкевича.
Тем временем белорусские врачи сказали, почему нельзя отоспаться на выходных за всю неделю и как улучшить сон зимой.
А синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды на неделю с 9 по 15 декабря и предупредил: «До середины декабря настоящей зимы в Беларуси не будет».