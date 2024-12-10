В Геленджике выявили нарушения при рекультивации свалки

Прокуратура Геленджика выявила нарушения законодательства при рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых коммунальных отходов. Ранее полигон был незаконным и его закрыли по решению суда. На рекультивацию бывшей свалки были выделены средства в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».
«По результатам проведенных надзорных мероприятий установлено, что подрядной организацией при проведении рекультивации неэксплуатируемого полигона ТКО, допущены нарушения, связанные с осуществлением деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Юридическое лицо, нарушившее законодательство, выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Прокуратура города взяла на контроль дальнейший ход рекультивации полигона.