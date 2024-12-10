В Геленджике выявили нарушения при рекультивации свалки

Прокуратура Геленджика выявила нарушения законодательства при рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых коммунальных отходов. Ранее полигон был незаконным и его закрыли по решению суда. На рекультивацию бывшей свалки были выделены средства в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».