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В Геленджике выявили нарушения при рекультивации свалки

Подрядчик допустил отклонения от проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу.

Прокуратура Геленджика выявила нарушения законодательства при рекультивации неэксплуатируемого полигона твердых коммунальных отходов. Ранее полигон был незаконным и его закрыли по решению суда. На рекультивацию бывшей свалки были выделены средства в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

«По результатам проведенных надзорных мероприятий установлено, что подрядной организацией при проведении рекультивации неэксплуатируемого полигона ТКО, допущены нарушения, связанные с осуществлением деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Юридическое лицо, нарушившее законодательство, выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Прокуратура города взяла на контроль дальнейший ход рекультивации полигона.

ЖКХ