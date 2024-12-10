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Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 10 декабря

Нацбанк Беларуси опустил курс евро и курс доллара, но повысил курс российского рубля на 10 декабря, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 10 декабря 2024 года, вторник. В итоге курс доллара и курс евро понижены, однако подрос курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 10 декабря, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3775 белорусского рубля, 1 евро — 3,5699 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4156 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 9 декабря, курсы доллара и евро несколько понизились, а курс российского рубля вырос. Ощутимее других валют скорректирован курс европейской валюты.

В денежном выражении на 10 декабря, вторник, валютные курсы изменены так: курс 1 доллара США понижен на 0,0290 белрубля, курс 1 евро потерял 0,0335 белрубля, а курс 100 российских рублей поднялся на 0,0192 белрубля.

Также таможня назвала белорусам условия отправки лекарств почтой.