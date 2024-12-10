В Хабаровском крае фирму оштрафовали на 10 миллионов за взятку

Как сообщили в прокуратуре региона, установлено, что руководитель коммерческого предприятия в Комсомольске-на-Амуре предложил начальнику отдела одной из компаний вознаграждение, если тот подпишет отчет по строительно-монтажным работам. За каждый документ обещал передавать денежные средства. Работник на предложение отреагировал ответственно — сообщил в правоохранительные органы. Первое вознаграждение он получил уже в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий — свыше 4,5 миллиона рублей.