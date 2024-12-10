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В Хабаровском крае фирму оштрафовали на 10 миллионов за взятку

В Хабаровском крае коммерческая компания заплатит 10 миллионов рублей за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Солидным штрафом ее наказали по вине самого руководителя фирмы.

Источник: AP 2024

Как сообщили в прокуратуре региона, установлено, что руководитель коммерческого предприятия в Комсомольске-на-Амуре предложил начальнику отдела одной из компаний вознаграждение, если тот подпишет отчет по строительно-монтажным работам. За каждый документ обещал передавать денежные средства. Работник на предложение отреагировал ответственно — сообщил в правоохранительные органы. Первое вознаграждение он получил уже в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий — свыше 4,5 миллиона рублей.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

В суд направлено уголовное дело в отношении директора.

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