Глава Фонда ВЦИОМ Абрамов раскритиковал идею налога на бездетность

«Мы измеряли отношение к этой идее, и стало понятно, что она “не зайдет”. Лучше работать с мотивацией людей, предложить им “морковку”. Чтобы они рожали детей с желанием, а не потому, что их загнали в загон, где они, как животные, будут размножаться», — сказал Абрамов.