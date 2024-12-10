В Челябинске прогнозируют снижение ввода многоквартирного жилья

Как пишет «Коммерсант», аналитическая служба которого и собрала данный прогноз, в Челябинске в 2024 году ожидается сдача 0,24 млн квадратных метров жилья. В сравнении с прошлым годом показатель уходит вниз на 27 процентов.
В целом снижение объемов сдачи жилья наблюдается во многих мегаполисах страны. Однако глубина падения разная. Так, например, в Екатеринбурге прогнозируется снижение ввода жилья на 2 процента, в Уфе — на 21 процент, в Нижнем Новгороде — на 29%. Челябинск по глубине снижения находится в числе лидеров.