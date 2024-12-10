Что будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок Россельхознадзора

Ранее Россельхознадзор поддержал позицию Минсельхоза о необходимости ужесточить контроль за рыбной продукцией в РФ. Речь идет в том числе об усилении проверок на наличие гельминтов, включая неживых, реализацию продукции с которыми также намерены запретить, если личинки можно увидеть невооруженным глазом. Соответствующие поправки готовят в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
О цене.
По словам Каменцева, на сегодняшний день слово «ужесточение» означает лишь, что проверки будут усилены к новогодним праздникам — периоду, когда число покупок кратно увеличивается.
«Вся пищевая продукция, в том числе рыбная, всегда проходит проверки и лабораторные исследования. Они проводились, проводятся и будут проводиться. Просто предновогодняя процедура более тщательная, будут проверять, чтобы не допустить фальсификации», — сказал Каменцев.
При этом он высказал уверенность в том, что ужесточение контроля не повлияет на доступность рыбной продукции для населения.
«Я больше чем уверен, что на стоимость рыбной продукции это никак не повлияет», — заявил замруководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
О безопасности.
Он также прокомментировал случаи обнаружения паразитов в рыбной продукции в ходе исследований, проведенных в уходящем году.
«Те гельминты, которые находились (в продукции) и были выявлены, кроме как визуального отвращения, никакой опасности не несли. Поэтому бояться нечего», — сказал Каменцев.
По его словам, эффективным методом обеззараживания рыбной продукции является глубокая заморозка, при которой уничтожаются все живые виды гельминтов и их личинки.
«Меры ужесточены, чтобы при вскрытии той же середки под шубой вы не увидели этих гельминтов», — отметил специалист.
При этом Каменцев подчеркнул, что наличие паразитов зависит от зоны вылова рыбы, и за теми из них, где ранее была обнаружена опасность, ведется учет и контроль.
«Вся продукция, которая идет из условно неблагополучной зоны, она тщательнее проверяется и контролируется. К ним особое внимание. В Крым, к счастью, из таких зон, где могут быть неприятные паразиты, продукция не заходит. В наших супермаркетах, рынках, установленных местах реализации ее нет. А наш Азово-Черноморский регион не страдает такими паразитическими заболеваниями, от которых могут заразиться и заболеть люди», — сказал Каменцев.
Как уточнила паразитолог, завотделом микробиологических исследований Крымской испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Ольга Селиванова, замороженная рыба — это как раз морская и речная, выловленная в естественных условиях, и ее доля в общей массе продукции всего 1%.
«А 99% — это охлажденная рыба, продукт аквакультуры, то есть рыба, которая выращена в специальных контролируемых условиях, и риск заражения паразитами из такой рыбы минимален», — сказала она.