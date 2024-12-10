Что будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок Россельхознадзора

«Вся продукция, которая идет из условно неблагополучной зоны, она тщательнее проверяется и контролируется. К ним особое внимание. В Крым, к счастью, из таких зон, где могут быть неприятные паразиты, продукция не заходит. В наших супермаркетах, рынках, установленных местах реализации ее нет. А наш Азово-Черноморский регион не страдает такими паразитическими заболеваниями, от которых могут заразиться и заболеть люди», — сказал Каменцев.