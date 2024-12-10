Планируют ли дальше повышать базовую ставку в Казахстане

В 2026 году похожая картина. Медиана составила 12% (против 10% ранее), а диапазон «скачет» от 10% до 13,75%. Впрочем, важно учитывать, что прогноз по траектории базовой ставки — это не обязательство Национального банка по ее строгому удержанию в указанном диапазоне, а оценка изменения ставки, которая необходима для достижения цели по инфляции в 5%.