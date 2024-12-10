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Имущество обанкротившегося омского НПЗ выставили на продажу

Крутогорский нефтеперерабатывающий завод распродают по частям.

Источник: Комсомольская правда

На площадке «Русского аукционного дома» появилось несколько лотов, касающихся имущества обанкротившегося Крутогорского НПЗ. Оборудование, здания и земельные участки некогда крупного и успешного предприятия распродают по частям.

Стоимость первого лота составляет 21,6 миллионов рублей. Имущество, включенное в него, обременено залоговыми обязательствами в Газпромбанке. В состав лота входит две производственных установки и два земельных участка.

Во второй лот стоимостью 35,5 миллионов включено оставшееся производственное оборудование, земельные участки, здания и постройки НПЗ.

Прием заявок на участие в торгах был открыт вчера, 9 декабря. Продолжится этот этап до 22 декабря. Для участия в торгах необходимо внести залог.

Напомним, имущество Крутогорского НПЗ по решению Арбитражного суда Омской области уже пытались продать ранее, однако желающих его приобрести не нашлось.