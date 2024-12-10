В Перми сменился генподрядчик строительства ледовой арены в микрорайоне Ива

В Перми сменился генеральный подрядчик строительства ледовой арены в микрорайоне Ива. Контракт с компанией ООО «Строй-Комплекс» был расторгнут 25 октября. Новый договор на возведение спортивного объекта заключен с Корпорацией развития Пермского края 30 октября. Об этом сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на пресс-службу ФРПК.