В Перми сменился генподрядчик строительства ледовой арены в микрорайоне Ива

В Перми сменился генеральный подрядчик строительства ледовой арены в микрорайоне Ива. Контракт с компанией ООО «Строй-Комплекс» был расторгнут 25 октября. Новый договор на возведение спортивного объекта заключен с Корпорацией развития Пермского края 30 октября. Об этом сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на пресс-службу ФРПК.
Напомним, строительство ледовой арены в микрорайоне Ива началось в сентябре прошлого года. Она будет расположена между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся торговым центром.
Площадь нового спортивного комплекса составит 9 тысяч квадратных метров. В двухэтажном здании появятся два хоккейных поля, зрительские трибуны на 250 мест, тренажерный и спортивный залы, раздевалки и тренерские. Арена предназначена для тренировок и проведения городских соревнований.