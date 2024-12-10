Минэнерго пытается стабилизировать ситуацию с очередями на заправках: объем бензина, выставляемого на бирже, увеличится в два раза

Ограничения на газовых заправках означают, что станции перестают работать в определенные часы, а владельцы автомобилей, использующих метан, вынуждены переключаться на бензин. В результате на автозаправочных станциях, особенно там, где продается доступный «народный бензин» марки АИ-80, уже сейчас наблюдаются длинные очереди, а дефицит топлива становится все более ощутимым.