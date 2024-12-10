Минэнерго пытается стабилизировать ситуацию с очередями на заправках: объем бензина, выставляемого на бирже, увеличится в два раза

Это решение призвано смягчить последствия, вызванные перебоями с газом, и справиться с ростом спроса на бензин, в частности марки АИ-80.
Причины и последствия
Ограничения на газовых заправках означают, что станции перестают работать в определенные часы, а владельцы автомобилей, использующих метан, вынуждены переключаться на бензин. В результате на автозаправочных станциях, особенно там, где продается доступный «народный бензин» марки АИ-80, уже сейчас наблюдаются длинные очереди, а дефицит топлива становится все более ощутимым.
Такое положение дел вызывает серьезное недовольство среди автомобилистов. Длительное ожидание на заправках, риск остаться без топлива и необходимость пересмотра привычного маршрута становятся настоящими испытаниями для водителей.
Меры, предпринимаемые Минэнерго
Министерство энергетики заявило, что для временного увеличения поставок бензина на биржу созданы необходимые запасы во всех регионах. Кроме того, при необходимости объем топлива, выставляемого на торги, может быть увеличен еще больше, в зависимости от спроса.
«Вопрос полного удовлетворения потребностей потребителей в бензине находится под государственным контролем».
Также Минэнерго призвало владельцев частных автозаправочных станций не завышать цены искусственно и строго соблюдать правила продажи топлива. Контрольные группы на местах продолжают мониторинг, чтобы не допустить необоснованного роста цен.
Будет ли бензина достаточно?
На фоне ежегодных трудностей с топливом в осенне-зимний период многие граждане относятся к заявлениям Министерства с определенной долей скепсиса. Несмотря на меры, предпринимаемые властями, встает вопрос: почему подобные ситуации повторяются из года в год, и почему проблемы не удается предотвратить заранее?
Увеличение объемов бензина на бирже — это временное решение, но системный подход к планированию и подготовке к зимнему периоду остается ключевым вызовом для энергетического сектора Узбекистана. Пока же водителям остается надеяться, что предпринимаемые шаги помогут справиться с текущими проблемами и избежать коллапса на автозаправках.