Мэрия Омска утвердила новые тарифы на содержание жилья

С 1 января 2025 года в Омске вступят в силу новые тарифы на содержание жилья. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин, документ опубликован на сайте городской администрации.
Плата увеличится за содержание жилья по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Эти же тарифы применяются к собственникам квартир, если на общем собрании жильцов дома не были утверждены свои размеры платы.
Величина платы будет зависеть от степени благоустройства многоквартирного дома. Так, для жильцов домов с полным набором удобств (лифтом, мусоропроводом, системой дымоудаления и пожаротушения) плата за квадратный метр составит:
43,76 рубля — если газовых плит в доме нет, 45,10 рубля — если плиты установлены.
В домах с лифтом и мусоропроводом: 40,45 рубля без газовых плит, 41,83 рубля с плитами.
В домах, где из благоустройств имеется только лифт: 37,13 рубля без плит, 38,46 рубля с плитами.
Если из удобств есть только мусоропровод: 31,58 рубля с плитами, 32,86 рубля без них.
Для полублагоустроенных домов, где отсутствует одно из удобств (кроме газоснабжения), установлены следующие тарифы: 27,94 рубля с плитами, 29,28 рубля без них.