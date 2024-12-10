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Тарифы для общественного транспорта Омска планируют повысить почти на 5 рублей

Как стало известно «СуперОмску», Региональная энергетическая комиссия Омской области подготовила проект приказа об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемую МП «Пассажирское предприятие № 8».

Источник: Freepik

Планируется, что тариф на перевозку пассажиров с 1 января 2025 составит 57,24 рублей, как говорится в проекте приказа. Таким образом, тариф увеличится на 4,87 рублей, поскольку в 2024 году тариф на уровне 52,37 рублей.

Впрочем, цифра еще не утверждена, РЭК должна объявить новый тариф для общественного транспорта ближе к Новому году. Отметим, что это не касается троллейбусов и трамваев, поскольку они находятся в ведомости МП «Электрический транспорт».

Также стоит подчеркнуть, что тариф на перевозку и стоимость проезда — разные вещи и суммы. Предельный тариф на перевозки, который устанавливает РЭК, не является стоимостью проезда. Тариф устанавливается Региональной энергетической комиссией, а разницу между стоимостью проезда и тарифом перевозчику покрывают из бюджета.