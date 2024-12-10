Тарифы для общественного транспорта Омска планируют повысить почти на 5 рублей

Планируется, что тариф на перевозку пассажиров с 1 января 2025 составит 57,24 рублей, как говорится в проекте приказа. Таким образом, тариф увеличится на 4,87 рублей, поскольку в 2024 году тариф на уровне 52,37 рублей.
Впрочем, цифра еще не утверждена, РЭК должна объявить новый тариф для общественного транспорта ближе к Новому году. Отметим, что это не касается троллейбусов и трамваев, поскольку они находятся в ведомости МП «Электрический транспорт».
Также стоит подчеркнуть, что тариф на перевозку и стоимость проезда — разные вещи и суммы. Предельный тариф на перевозки, который устанавливает РЭК, не является стоимостью проезда. Тариф устанавливается Региональной энергетической комиссией, а разницу между стоимостью проезда и тарифом перевозчику покрывают из бюджета.