В Минтруда рассказали, как с 1 января 2025 года работающему пенсионеру получать полную пенсию

Также в Минтруда пояснили, как изменится размер пенсии у таких граждан. К примеру, человек вышел на пенсию с коэффициентом 1,45. Согласно законодательству, сегодня он, продолжая работать, может получать пенсию с коэффициентом не более 1,3.