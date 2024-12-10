Сан-Хосе
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтруда рассказали, как с 1 января 2025 года работающему пенсионеру получать полную пенсию

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет происходить выплата пенсии в полном размере тем гражданам, которые продолжили работать после наступления пенсионного возраста. Как пишет БелТА, мера будет реализована в автоматическом режиме.

Источник: AP 2024

Это значит, что для перерасчета пенсии никуда обращаться не нужно.

Напомним, в Беларуси с 1 января 2025 года отменяются ограничения по размеру пенсий трудящимся пенсионерам.

Также в Минтруда пояснили, как изменится размер пенсии у таких граждан. К примеру, человек вышел на пенсию с коэффициентом 1,45. Согласно законодательству, сегодня он, продолжая работать, может получать пенсию с коэффициентом не более 1,3.

— Сумма, которую сейчас недополучает работник, у каждого своя. У некоторых она может доходить даже до 500 рублей, — уточняют в Минтруда.

Если коэффициент меньше 1,3, то пенсия уже сегодня выплачивается в полном объеме.