В Минтруда рассказали, как с 1 января 2025 года работающему пенсионеру получать полную пенсию

Это значит, что для перерасчета пенсии никуда обращаться не нужно.
Напомним, в Беларуси с 1 января 2025 года отменяются ограничения по размеру пенсий трудящимся пенсионерам.
Также в Минтруда пояснили, как изменится размер пенсии у таких граждан. К примеру, человек вышел на пенсию с коэффициентом 1,45. Согласно законодательству, сегодня он, продолжая работать, может получать пенсию с коэффициентом не более 1,3.
— Сумма, которую сейчас недополучает работник, у каждого своя. У некоторых она может доходить даже до 500 рублей, — уточняют в Минтруда.
Если коэффициент меньше 1,3, то пенсия уже сегодня выплачивается в полном объеме.