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Рекордный рост выдачи разрешений на работу такси отмечается в Прикамье

За осень выдано более 3,7 тысяч разрешений на работу легкового такси.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2024 года в Пермском крае перевозчики получили более 3,7 тысяч разрешений на работу легкового такси. Это больше, чем за предыдущие девять месяцев, пишет «Коммерсант-Прикамье». Документы получают юрлица — владельцы таксопарков, предприниматели и самозанятые.

По данным издания, увеличение числа лицензированных таксистов связано с активной легализацией отрасли и мерами по повышению безопасности пассажирских перевозок. Всего на сегодняшний день общее количество легально работающих такси в Пермском крае составляет около 6 тысяч автомобилей.

По закону с 1 сентября 2023 года все таксисты перед регистрацией обязаны оформиться в качестве ИП, самозанятых или трудоустраиваться в таксопарки. Однако основная часть водителей такси получать разрешения пока не спешит. Они опасаются, что легализация снизит их доходы из-за налогов, платных медосмотров, страховки и высоких штрафов.