Казахстан введет рекордный объем жилья до конца 2024 года

АСТАНА, 10 дек — Sputnik. Казахстан введет рекордный объем жилья — 18 миллионов квадратных метров до конца 2024 года.
Об этом сообщили на заседании правительства. По итогам ноября сдано 16,3 миллиона квадратных метров, до конца года введут в эксплуатацию еще 1,7 миллиона.
И как подчеркнули в Минпроме, за январь-ноябрь уже построено 16 млн квадратных метров, что составляет 107% от показателя прошлого года.
«Для достижения высоких показателей инвестирования средств в отрасль, Министерством приняты беспрецедентные меры по стимулированию жилищного строительства. В текущем году за счет всех источников на эти цели запланировано порядка 965 млрд тенге, которые обеспечат заселение в 41 тыс. новых квартир более 160 тыс. граждан. Особое внимание уделяется предоставлению нуждающимся гражданам доступных инструментов».
За счет государственной поддержки на приобретение более 22 тысяч арендных квартир предусмотрено порядка 330 миллиардов тенге (646,9 миллионов долларов). До конца года запланирован ввод в эксплуатацию более 10 тысяч квартир кредитного жилья за счет выпуска государственных ценных бумаг на 165 миллиардов тенге (323,4 миллиона долларов).
За счет льготных ипотечных займов по 2%-5% выдан 7 861 займ на 94,5 миллиарда тенге (187 миллионов долларов). На строительство инженерных сетей к районам жилой застройки выделено 83 миллиарда тенге (162,7 миллиона долларов).
И как отметил премьер-министр, строительная отрасль Казахстана является одной из ключевых в экономике страны. Именно от нее зависит решение жилищных вопросов, развитие инфраструктуры, создание рабочих мест и привлечение инвестиций.
«Главой государства была поставлена задача по вводу до 2029 года 111 млн кв. метров нового жилья. Исполнение этой задачи требует системного и поэтапного подхода».
Озвучил Олжас Бектенов и проблемные вопросы. Например, во многих регионах до сих пор не завершили инвентаризацию списков очередников.
«Эту работу нужно ускорить. В очередях на жилье должны быть, в первую очередь, реально нуждающиеся граждане. Хочу также обратить внимание на вопрос подведения инженерных сетей к жилым районам и объектам. Продолжаются случаи затягивания процессов ввода объектов из-за отсутствия инфраструктуры. Такие примеры есть практически в каждом регионе», — подчеркнул премьер-министр.
Качество строительство оставляет желать лучшего, в том числе и в крупных городах, сказал глава Кабмина.
«К сожалению, в последние годы растет количество жалоб на несоблюдение установленных правил, нарушения застройки территорий в крупных городах и несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию. Данные проблемы надо решать системно. Поэтому в проекте нового Строительного кодекса предусмотрен комплекс мер, направленных на ужесточение строительного контроля, повышение эффективности архитектурного надзора, в том числе через активную цифровизацию отрасли».
А еще необходимо повысить долю отечественных стройматериалов и устранить дефицит кадров в отрасли.