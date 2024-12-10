Казахстан введет рекордный объем жилья до конца 2024 года

За счет государственной поддержки на приобретение более 22 тысяч арендных квартир предусмотрено порядка 330 миллиардов тенге (646,9 миллионов долларов). До конца года запланирован ввод в эксплуатацию более 10 тысяч квартир кредитного жилья за счет выпуска государственных ценных бумаг на 165 миллиардов тенге (323,4 миллиона долларов).